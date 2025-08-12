سقط السقف عليهم.. إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انهيار منزل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:



شهدت قرية السرارية شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا بعد أن أدى انهيار جزئي لمنزل قديم متهالك إلى إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة بكسور وكدمات متفرقة، مما استدعى تدخلًا عاجلاً من فرق الطوارئ.



تفاصيل الحادث والضحايا



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع المنزل المنهار، المكون من طابق واحد. وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: الأم: نجلاء. م. أ (30 عامًا) - الأبناء: يوسف (12 عامًا)، سما (9 سنوات)، ومكة (5 سنوات).



إجراءات عاجلة



تم نقل جميع أفراد الأسرة المصابة إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم. كما فرضت السلطات كردونًا أمنيًا حول المنزل لمنع الاقتراب منه، وفصل كافة المرافق كالكهرباء والمياه كإجراء احترازي.



وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







