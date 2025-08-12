إعلان

هرب من الحر إلى الموت.. غرق شاب في ترعة بالمنيا

01:22 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المنيا-جمال محمد:

لقي شاب مصرعه غرقاً، اليوم الثلاثاء، أثناء استحمامه في إحدى الترع بمحافظة المنيا، هرباً من حرارة الشمس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بغرق شاب في إحدى الترع بمركز أبو قرقاص ومحاولة انتشاله من قبل الأهالي.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية وقوات الانقاذ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "م . أ" 23 سنة، مقيم بمركز أبو قرقاص، وأنه غرق أثناء السباحة بالترعة هرباً من حرارة الطقس.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

