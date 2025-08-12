إصابة 10 مواطنين في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

أصيب 10 مواطنين، صباح اليوم، بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بديرب نجم في محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.