ماس كهربائي يحوّل شحنة بطاطس إلى رماد على طريق السويس (صور)

06:57 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    النار التهمت شحنة رقائق البطاطس
    تصاعد ادخنة كثيفة من السيارة
    النيران التهمت البضاعة
السويس - حسام الدين أحمد:

نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس في إخماد حريق هائل اندلع في سيارة نقل كانت محملة بكميات كبيرة من رقائق البطاطس على طريق "السويس - السخنة"، في حادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

بدأ الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع النيران في سيارة "جامبو" أمام قرية لافيستا، حيث كشفت المعاينة أن ماسًا كهربائيًا في كابينة السيارة كان الشرارة الأولى، لكن طبيعة الحمولة سريعة الاشتعال - وهي رقائق بطاطس مقلية - تسببت في امتداد النيران بسرعة إلى الشحنة لتلتهم صندوق السيارة بالكامل.

على الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى الموقع، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها بكفاءة، مانعين امتدادها إلى السيارات الأخرى على الطريق المزدحم.

شحنة بطاطس تتحول إلى رماد قوات الحماية المدنية بالسويس اندلاع حريق في سيارة نقل سيارة محملة بكميات من رقائق البطاطس
