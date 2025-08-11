جامعة الجلالة.. ريادة أكاديمية وشراكات استراتيجية لصناعة خريج عالمي

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها تقديم تجربة تعليمية متكاملة تواكب أرقى المعايير العالمية، وهو ما يمنحها تميزًا عن أي جامعة أهلية أخرى في مصر.

وأضاف "الشناوي" أن الجامعة تفخر بامتلاكها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، يتم اختيارهم وفق أعلى معايير الكفاءة والخبرة، مع إجراء تقييم سنوي شامل لضمان استمرار الأداء على أفضل مستوى.

وأشار رئيس الجامعة خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بمقر الجامعة بمنطقة الجلالة جنوب السويس، إلى أن الجامعة تركز على إعداد خريجين مؤهلين باحترافية لسوق العمل، من خلال دمج المناهج الأكاديمية بالتدريب العملي، وتوفير فرص الاحتكاك المباشر بالصناعة، بما يمكّن الخريجين من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة تعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تنظيم مؤتمر ومنتدى يجمع شركاء الصناعة لبحث سبل توظيف مخرجات البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "حسانين" أن الجامعة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الأكاديمية في المنطقة، عبر الابتكار والجودة والشراكات الفعّالة مع مختلف القطاعات.