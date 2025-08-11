أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، بعد إدانته بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت ومحمد إسلام البهنساوي، وأمانة سر زكريا حافظ ولوئ بهي الدين ومحمد علاء.

وتعود أحداث القضية رقم 10320 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط، إلى بلاغ تقدمت به "جهاد. م. ك"، 31 عامًا، مدرس مساعد بكلية الهندسة، تتهم فيه زميلها "محمود. م. أ"، 57 عامًا، أستاذ بنفس الكلية، بالتحرش اللفظي والجسدي بها، ومضايقتها بشكل متكرر، ومحاولة تشويه سمعتها داخل القسم.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها تعمل بقسم هندسة التعدين منذ عام 2014، وأن المتهم دأب على ملاحقتها بنظرات غير لائقة، وتتبعها داخل الكلية، وتوجيه عبارات ذات إيحاءات جنسية، فضلًا عن محاولات ملامستها عمدًا، كان آخرها محاولة اللحاق بها أثناء توجهها لدورة المياه، ما دفعها للفرار والعودة إلى المعمل.

وأضافت أن المتهم هددها قائلًا: "براحتك، أنتي بتتجنبيني، وأنا هبقى رئيس القسم وهعرف أجيبك"، كما كرر عبارات مثل: "أنتي تخنتي"، و"أنتي احلويتي"، و"أنتي حلوة النهاردة ولا علشان الخميس؟"، مما ألحق بها أذى نفسيًا ومهنيًا.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي صحة أقوال المجني عليها، مشيرة إلى أن المتهم اعتاد توجيه عبارات خادشة للحياء وتكرار أفعاله داخل الكلية، ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامتها وبيئة العمل.

