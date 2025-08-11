إعلان

للمرة الثانية خلال شهر.. قطار أسوان يغادر ناقص عربة ويثير غضب الركاب

11:42 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

أسوان - إيهاب عمران:

فوجئ ركاب قطار رقم 2011 المتجه من أسوان إلى القاهرة، والذي يغادر محطة أسوان الساعة 5:15 صباحًا، بعدم وجود العربة رقم 12 (عربة ثانية مكيفة).

وعندما اشتكى الركاب، تم تركيب عربة روسية رغم أن قطار 2011 هو قطار VIP، ما أدى إلى تذمر الركاب وحدوث مشادات على رصيف المحطة بين الركاب ومسؤولي القطار، مما تسبب في تأخير مغادرة القطار لأكثر من نصف ساعة دون حل للمشكلة.

وكانت نفس المشكلة قد تكررت على نفس القطار يوم 12 يوليو الماضي، عندما تفاجأ عدد من ركاب القطار بغياب عربة كاملة من تشكيل القطار، مما سبب ارتباكًا بين الركاب لعدم وجود العربة التي حجزوا فيها، وتحرك القطار ناقص عربة. ولم تُحل المشكلة إلا في محطة الأقصر حيث تم تركيب العربة الناقصة.

ركاب قطار يتفاجأون باختفاء مقاعدهم في أسوان.. والعربة تظهر في الأقصر

