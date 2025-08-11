بعصا وكرسي وخنجر.. 5 متهمين يقتلون موظفًا بطريقة وحشية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، 5 متهمين بقتل موظف يقيم في قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، وعصا خشبية، وكرسي حديدي، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمتهم.

حددت محكمة استئناف طنطا جلسة يوم السبت 18 أغسطس 2025 موعدًا لمحاكمتهم أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه، برئاسة المستشار حسام محمد أبوزهرة، وعضوية المستشارين محمد خيري الشرنوبي، ومحمد ناصر بلبع، وطارق محمود، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في القضية رقم 1025 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1283 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

المتهمون الخمسة هم: "سعد ف ع ا" 39 عامًا، وشقيقه "رضا" 43 عامًا، و"عيد م م م ا" 52 عامًا (قهوجي)، و"أشرف إ ش إ س" 42 عامًا (عامل عادي)، و"علي أ ع إ أ" 22 عامًا (حاصل على دبلوم تجاري)، وجميعهم يقيمون في قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق.

في يوم 18 يناير 2025، بدائرة مركز شرطة دسوق، كان المجني عليه الموظف محمد السيد أبوالنصر شلبي القرضاوي جالسًا بجوار شقيقه في أحد المقاهي بقرية سنهور المدينة، حين حضر إليه المتهمون من الأول حتى الثالث بنية قتله عمدًا مع سبق الإصرار، حيث أعدوا لذلك سلاحًا أبيض "خنجر".

وعندما تقابلوا مع المجني عليه، أخرج المتهم الأول الخنجر من بين طيات ملابسه وضرب المجني عليه بمقبض السلاح ضربتين في رأسه، فيما قام المتهمان الثاني والثالث بالاعتداء عليه باستخدام عصا خشبية وكرسي حديدي صغير استوليا عليهما من المقهى.

تلقّى المجني عليه عدة ضربات في الرأس ومناطق متفرقة من جسده، وبعد سقوطه مدرجًا بدمائه، توجه إليه المتهم الأول وطعنه بالسلاح الأبيض في أعلى يسار البطن، ما أدى إلى إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض وأدوات اعتداء دون مسوغ قانوني.

أما المتهمان الرابع والخامس، فتم اتهامهما بإخفاء دليل الجريمة (الخنجر)، حيث أزال المتهم الرابع دماء المجني عليه عن السلاح وسلمه للمتهم الخامس الذي أخفاه في أحد الأراضي الزراعية المجاورة لمنزله.