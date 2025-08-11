إعلان

لغز جثة عامل الخليج في قنا.. الزوجة محتجزة والابن هارب

12:00 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عاد من غربته في السعودية قبل شهر واحد فقط، يحلم بالاستقرار بين أهله، لكن أحلامه انتهت بطعنة سكين غادرة في منزله بقرية الشعانية في قنا. والآن، تتجه أصابع الاتهام إلى أقرب الناس إليه: زوجته التي تم التحفظ عليها، وابنه الذي اختفى عن الأنظار.

تفاصيل الجريمة المروعة

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا تفاصيل العثور على جثة (أ. ي)، عامل يبلغ من العمر 50 عامًا، داخل منزله مصابًا بطعنة نافذة في جنبه.

الضحية، الذي كان يعمل في السعودية وعاد مؤخرًا، وُجد جثة هامدة، لتتحول فرحة العودة إلى مأساة.

دائرة الاتهام تضيق

أظهرت التحريات الأولية أن زوجة المجني عليه هي المشتبه به الأول، حيث تم التحفظ عليها بعد محاولتها الهروب إلى منزل آخر فور وقوع الجريمة.

ويزيد الغموض مع اختفاء ابنهما البالغ من العمر 18 عامًا، والذي أصبح هاربًا وتكثف الشرطة جهودها للقبض عليه.

تحرك أمني عاجل

وكان اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، لتتحرك قوة أمنية على الفور وتبدأ في فك طلاسم القضية. ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على المتهم الرئيسي وتحديد دوافع الجريمة التي هزت مركز نجع حمادي.

