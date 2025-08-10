كلاكيت تاني مرة.. 6 مصابين إثر انقلاب ميكروباص في الإسكندرية (أسماء)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أُصيب 6 مواطنين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي أمام مدخل أبيس 8 بحي وسط الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، في اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

انتقل ضباط الشرطة والمرور، برفقة 4 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، وتبيّن من المعاينة أن سبب الانقلاب هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة: مصطفى عبد الله عوض، 53 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس - سالم صلاح سالم، 43 عامًا، اشتباه كسر في الضلوع - محمد مصطفى السيد محمد، 46 عامًا، اشتباه كسر في الساق اليمنى - عادل إمام محمد، 48 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة - عمرو محمود عبد الفتاح، 39 عامًا، تحت الفحص الطبي - محمد أحمد المهدي، 20 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

يُذكر أن الحادث يأتي بعد ساعات من مصرع رجل وسيدة وإصابة 7 آخرين، صباح اليوم، إثر اصطدام ميكروباص بالمارة وانقلابه في منطقة الشاطبي بكورنيش الإسكندرية.