محافظ بني سويف يوافق على تخفيض درجة القبول بالثانوية العامة

06:49 م الأحد 10 أغسطس 2025

بني سويف - حمدي سليمان:

افق محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، على تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 232 درجة إلى 231 درجة، وذلك وفقًا لقواعد وكثافات الفصول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وكيلو وزارة التربية والتعليم، أمل الهواري، أن هذا التخفيض جاء في إطار تطبيق القواعد المنظمة لكثافة الفصول المعتمدة من الوزارة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطاقة الاستيعابية للفصول وجودة العملية التعليمية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 88.64% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 24796 طالبًا وطالبة، حضر منهم 22633، ونجح 20063 طالبًا وطالبة. فيما بلغت نسبة النجاح بالدور الثاني لطلبة المنازل 81.10%، حيث تقدم 723 طالبًا، حضر منهم 582، ونجح 472 طالبا و طالبة.

وبلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 72.75%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية"النور" للمكفوفين 100%، كما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 100%.

