الإسكندرية - محمد البدري:

أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لتنمية وتطوير رواد الأعمال، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2025، عبر مركز ريادة الأعمال التابع لها، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين)، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (ميسميدا).

ويأتي البرنامج في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الغرفة ومنظمة اليونيدو، بهدف دعم رواد الأعمال بمحافظة الإسكندرية، وتعزيز قدراتهم على تأسيس وإدارة مشروعاتهم بنجاح.

وأكد الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين – منظمة اليونيدو، أن البرنامج يمثل انطلاقة ثانية مثمرة بعد نجاح الدفعة الأولى في مارس الماضي، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز مكانة مركز الإسكندرية لريادة الأعمال كمحرك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا.

من جانبها، رحّبت الدكتورة سارة الجزار، المستشار الاقتصادي للغرفة، بالمشاركين، موضحة أن المركز يوفر منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال تشمل التدريب، والإرشاد، والاستشارات، وتسهيل تأسيس المشروعات، وربطها بمنظومة الابتكار والأعمال. وأضافت أن المركز يضع أهداف التنمية والاستدامة في صميم عمله، بما يواكب التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.

وشددت الدكتورة نيهال النجار، أستاذ إدارة الأعمال وعميد شؤون الطالبات بالجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين، على أهمية بناء الفكر الإداري المنظم لدى رواد الأعمال، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات السوق. كما أشار الدكتور هاني عياد، رئيس جمعية شباب رواد الأعمال، إلى أن البرنامج يفتح آفاقًا جديدة للمشاركين، ويمثل خطوة عملية لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.

ويمتد البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام، ويشمل محاضرات متخصصة وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الجهات المنظمة، إلى جانب عدد من الشركاء الإستراتيجيين، بهدف تمكين رواد الأعمال من تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح في مشروعاتهم.