حريق ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.. قرار جديد من النيابة لكشف الأسباب

لقليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، بندب المعمل الجنائي، لمعرفة سبب حريق شبرا الخيمة الذي نشب في محل مأكولات بميدان المؤسسة، وامتدت نيرانه إلى بعض المحلات المجاورة، كما طلبت النيابة ببيان عما إذا كانت هذه المحلات مرخصة من عدمه، وتوافر اشتراطات الحماية المدنية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق شبرا الخيمة بمحل عصائر ومأكولات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف، وإزالة آثار الحادث.

وانتقل على الفور، اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال إطفاء حريق شبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق، واحترازيا جرى إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة فقط بالخط الثاني، إذ أدى حريق شبرا الخيمة في المنطقة المحيطة إلى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية أمام السائقين، ما استدعى وقف الحركة في الاتجاهين حفاظًا على سلامة الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.