"الحبل التف حول رقبته".. مصرع طفل أثناء لهوه داخل منزله في بني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه في حادث مأساوي أثناء لهوه بأرجوحة في منزله ببني سويف، بعدما التف الحبل حول عنقه، ما أدى إلى اختناقه ووفاته على الفور.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول "م.ف.م"، 11 عامًا، مقيم قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، جثة هامدة، ووجود آثار اختناق حول رقبته.

انتقل ضباط المباحث، وبسؤال أهليته أقروا أنه أثناء لهو الطفل في أرجوحه معلقة في جنش مروحة، التف الحبل حول رقبته مما أدى إلى اختناقه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتحرر محضر بالواقعة.