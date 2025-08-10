القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية حالة من الذعر، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق هائل في عدد من الباكيات التجارية بالقرب من محطة المترو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتعطيل حركة القطارات بالخط الثاني.

تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحريق، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة بحروق و3 أشخاص آخرين بحالات اختناق، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

ونجحت جهود الإطفاء في إخماد الحريق داخل أحد محال الكشري، فيما تواصل فرق الإطفاء عملها لإخماد ما تبقى من الأكشاك المشتعلة.

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توقف حركة القطارات في محطة شبرا الخيمة في الاتجاهين.

وأوضحت الشركة أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق حجب الرؤية عن السائقين، مما استدعى إخلاء المحطة من الركاب حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت الشركة أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعي من محطة المنيب حتى محطة كلية الزراعة، مشيرة إلى أن العمل سيعود إلى طبيعته في محطة شبرا الخيمة بمجرد السيطرة الكاملة على الحريق.

اقرأ أيضًا:

10 صور ترصد اللحظات الأولى من حريق محلات قرب مترو شبرا

الدفع بـ7 سيارات إطفاء.. حصيلة ضحايا حريق محلات قرب مترو شبرا -صور