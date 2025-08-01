جثة و4 مصابين حصيلة في حادث تصادم على الطريق الزراعي ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:



لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، على الطريق الزراعي في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، أمام قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع " محمد.أ.ح"، 15 عامًا، وإصابة: "إسلام.خ.ق"، 15 عامًا، كسر بالساق الأيمن، و "يوسف.ح.ح"، 24 عامًا، كسر بالساق الأيمن، و "محمد.ع.ش"، 15 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، وسحجات متفرقة.



وجرى نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.





