تفاصيل نجاح جراحة نادرة لطفل رضيع في السويس

السويس -حسام الدين أحمد:

نجح الفريق الطبي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالسويس في إنقاذ حياة رضيع وإجراء عملية جراحية دقيقة له في يومه الأول لإصلاح عيب خلقي نادر بالرأس فور ولادته.

وكانت والدة الطفل انتقلت لمستشفى دار صحة المرأة والطفل بحوض الدرس والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعقب وضع مولودها لاحظ الأطباء وجود تشوه خلقي حاد بالرأس.

وتواصل الأطباء مع الدكتور أحمد عبد المنعم استشاري جراحة المخ والأعصاب، والذي حضر للمستشفى وناظر حالة الطفل وقرر وفريق الأطباء التعامل الفوري مع حالة الرضيع بعد تقييم الحالة ودرجة المخاطر.

وقرر الفريق الطبي تحويل الطفل إلى قسم الحضّانات بمجمع السويس الطبي وتوفير حضّانة مجهزة بالكامل بتنسيق مباشر مع الدكتورة شيرين طه، استشاري ورئيس قسم الحضّانات للبدء الفوري في تجهيز الحالة لإجراء التدخل الجراحي العاجل.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالسويس، دخل الرضيع غرفة العمليات في يومه الأول وخضع لجراحة متقدمة لإصلاح العيب الخلقي بالرأس، وأجريت العملية بنجاح دون حدوث أية مضاعفات.

وأجرى العملية الطبيب أحمد عبد المنعم استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد شحاتة البنداري أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمود الوكيل – استشاري التخدير، والدكتورة سمر عبدالخالق أخصائية التخدير.

ويخضع الطفل للمتابعة الدقيقة داخل الحضّانة مجمع السويس الطبي، ويتماثل للشفاء وسط رعاية طبية متكاملة، بإشراف الدكتور أحمد شفيق مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، واللواء الطبيب محمد أبو النجا مدير مجمع السويس الطبي.