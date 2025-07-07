محافظ بني سويف ومستشار الرئيس يتفقدان المرسى السياحي الجديد

بني سويف - حمدي سليمان:

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كل من: اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من قيادات الهيئة.

أتى ذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة وبحث آليات تعزيز التعاون بين كافة الجهات لدفع عجلة التنمية.

واستعرض محافظ بني سويف خلال الاجتماع جهود المحافظة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن الخطوات التي يجري اتخاذها لدعم الإستثمار، واستغلال المقومات الإقتصادية والسياحية التي تتمتع بها المحافظة.

كما جرى مناقشة عدد من الملفات الحيوية، من بينها: الدفع بخطط التطوير في كل القطاعات، ومشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وتنمية الموارد المحلية، إلى جانب متابعة المشروعات التي أدرجت بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

وجرى الاتفاق على وضع آلية متابعة دورية للمشروعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتسريع معدلات الإنجاز.

واصطحب المحافظ مستشار رئيس الجمهورية عقب الاجتماع في جولة ميدانية على عدد من المشروعات القومية، بدأت بالمرسى السياحي الجديد المقام على الساحل الشرقي لنهر النيل بمدينة بني سويف، والذي يُعد من المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي، ضمن جهود الدولة لتنشيط السياحة الداخلية، واستثمار المقومات الطبيعية والبيئية للمحافظة.

وأكد اللواء خالد فودة على أن مشروع المرسى السياحي يُعد نموذجًا متكاملًا يعبر عن فكر استراتيجي يستهدف خدمة السياحة الداخلية، وتنشيط حركة النقل النهري، وفتح آفاق استثمارية جديدة على أرض المحافظة.

يُذكر أن المشروع يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم رصيفًا للسفن، ومساحات خضراء، ومنطقة انتظار سيارات، إلى جانب أعمال الحماية المدنية والكهرباء واللاند سكيب.

وتفقد مستشار رئيس الجمهورية لتفقد مشروع تطوير سوق الدهشوري، والذي انتهى تنفيذه بالكامل، وجار تنفيذ اللمسات النهائية؛ استعدادًا لافتتاحه وتشغيله أمام المواطنين، فضلا عن تفقد مشروع مجمع المواقف المقام أسفل محور عدلي منصور والذي يُعد أحد أكبر المواقف الحديثة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أنه يجري مراجعة كافة التجهيزات النهائية للمجمع المقام على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم موقفًا للمحافظات بسعة استيعابية 445 سيارة وساحة انتظار على مساحة 13 ألف م2، و موقفًا للمراكز، بسعة 150 سيارة وساحة انتظار بمساحة 5500 م2، مجمعًا خدميًا وإداريًا يشتمل على محلات تجارية، و أكشاك تحصيل، و مسجد، نقطة أمنية، وغيرها من المرافق العامة.

وأشاد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية، بالمجمع مؤكدا أن تشغيله سيحدث انفراجة مرورية كبيرة داخل المدينة، وسيساهم بشكل فعّال في حل أزمة التكدس داخل المواقف والشوارع الرئيسية.