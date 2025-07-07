السيطرة على حريق مركب صيد في ميناء الأتكة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق في مركب صيد بميناء الأتكة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا من العاملين بميناء الأتكة بخليج السويس والمخصص لعائمات الصيد المختلفة، يفيد نشوب حريق صباح اليوم الإثنين، في مركب صيد كانت متوقفة على الرصيف.

ووجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لموقع البلاغ من ارتكاز إطفاء الأدبية، مدعمين بسيارة فوم، وساهمت سرعة الوصول للمركب في محاصرة النيران بأقل وقت ومنع امتدادها للعائمات المجاورة.

وأفاد شهود العيان أن الحريق نشب في مركب "المؤمن بالله" وهي مركب تعمل بحرفة الشانشولا بطول 25 متر، وكانت تستعد لدخول منطقة القزق المخصصة؛ لإصلاح وصيانة مراكب الصيد والعائمات المختلفة، وأتت النيران على أجزاء من مؤخرة المركب، دون الوصول للكابينة أو غرفة المحرك.