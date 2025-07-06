طلاب ثانوي بأسيوط عن الرياضيات البحتة: "أسئلة محتاجة تفكير"

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت آراء طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة في محافظة أسيوط تباينًا ملحوظًا بشأن مستوى امتحان مادة الرياضيات البحتة، حيث رأى البعض أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما أشار آخرون إلى وجود بعض الأسئلة التي تطلبت تفكيرًا عميقًا.

وأكد عدد من الطلاب بلجنة مدرسة الانتصار بمدينة أسيوط، من بينهم محمد أحمد، ومحمد منصور، وأحمد محمد، أن الامتحان تضمن أسئلة مباشرة من الكتاب المدرسي، وأن الوقت المخصص كان كافيًا، إلا أن بعض الجزئيات تطلبت مجهودًا ذهنيًا كبيرًا لحلها.

من جانبه، صرح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بأن الامتحان جرى في أجواء هادئة ومنظمة، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقَ أي شكاوى رسمية من الطلاب أو أولياء الأمور، ولم يتم رصد أي معوقات داخل اللجان.

وأضاف دسوقي أن عدد الطلاب الذين كان من المقرر لهم أداء امتحان الرياضيات البحتة بلغ 3485 طالبًا، بينما تغيب عن الحضور 187 طالبًا.