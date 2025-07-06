استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي الهمم بمركز شباب ناصر

الزقازيق - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الرياضة، خاصة الرياضيين من ذوي القدرات والهمم، تقديرًا لما يحققونه من إنجازات مشرفة في البطولات الإقليمية والعالمية والبارالمبية، والتي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأشاد المحافظ بالبرامج والمبادرات المتنوعة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لا سيما الدور الحيوي الذي تلعبه نوادي المرأة والفتاة في دعم وتمكين المرأة وذوي الهمم، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل، بما يسهم في صقل مهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي، وصولًا إلى تحقيق الاستقلال المادي وتحسين مستوى المعيشة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات تدريب 30 شابًا وفتاة من أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم مستمرة بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، ضمن أنشطة رياضات تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال، الكرة الطائرة وذلك في إطار مبادرة "بداية"، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن التدريب يتم تحت إشراف مدربين متخصصين، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب وتنميتها، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح التنافس الشريف بينهم، وتأكيدًا على أن الرياضة أسلوب حياة.