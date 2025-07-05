إعلان

وفاة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي في الإسماعيلية

07:18 م السبت 05 يوليو 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

لقي شاب مصرعه اليوم السبت في الإسماعيلية، إثر تعرضه لصعق كهربائي أمام فرع إسعاف السبع آبار.

تلقّت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بإقليم القناة بلاغًا من شهود عيان يفيد بتعرض مواطن للصعق الكهربائي في منطقة السبع آبار السماكين، وتم الدفع بطاقم إسعاف وسيارة وصلت في التوقيت ذاته إلى موقع الحادث.

تبيّن أن المتوفى يُدعى محمود شعبان إبراهيم إسماعيل، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويقيم بمنطقة السبع آبار السماكين، وتم التأكد من وفاته في موقع الحادث، وجرى نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

تُجري الجهات المعنية حاليًا تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الحادث وظروفه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية مصرع شاب إسعاف منطقة السبع آبار صعق كهربائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)