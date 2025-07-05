وفاة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

لقي شاب مصرعه اليوم السبت في الإسماعيلية، إثر تعرضه لصعق كهربائي أمام فرع إسعاف السبع آبار.

تلقّت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بإقليم القناة بلاغًا من شهود عيان يفيد بتعرض مواطن للصعق الكهربائي في منطقة السبع آبار السماكين، وتم الدفع بطاقم إسعاف وسيارة وصلت في التوقيت ذاته إلى موقع الحادث.

تبيّن أن المتوفى يُدعى محمود شعبان إبراهيم إسماعيل، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويقيم بمنطقة السبع آبار السماكين، وتم التأكد من وفاته في موقع الحادث، وجرى نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

تُجري الجهات المعنية حاليًا تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الحادث وظروفه.