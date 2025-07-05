إصلاح كسر بخط المياه في الزقازيق وإعادة الخدمة بفلل الجامعة

الشرقية - ياسمين عزت:

استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية لبلاغ حول كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق.

جاءت هذه الاستجابة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التعامل السريع مع أي مشكلات طارئة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أعمال إصلاح الكسر الذي وقع في خط مياه بقطر 6 بوصات بشارع عثمان بن عفان، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب. تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات، وبدأت أعمال الإصلاح على الفور.

وأنهت الأجهزة المعنية الإصلاح وأعادت الوضع لأصله، مع عودة خدمة المياه إلى طبيعتها في وقت قياسي، مما يضمن استقرار ضخ المياه للمواطنين في المنطقة المتضررة.