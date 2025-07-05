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مخدرات وأسحلة نارية.. ضبط 4 قضايا في حملة مكبرة بأسوان

01:58 م السبت 05 يوليو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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أسوان - إيهاب عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في تحقيق ضربة قوية ضد تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية..

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تمكنت خلالها القوات من ضبط 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و6 كيلو جرام لمخدرالبانجو، وكمية من مخدر الهيروين، وكذا ضبط 5 قطع سلاح نارى دون ترخيص عبارة عن " بندقية آلية- 4 فرد محلى" بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية)، كما جرى تنفيذ 819 حكما قضائيا متنوعا، ويجرى استمرار الحملات الأمنية

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