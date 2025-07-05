قطعهن لأشلاء.. تأييد حكم الإعدام على "سفاح زفتى" بتهمة قتل 5 سيدات

الغربية - مروة شاهين:



قررت الدائرة الثانية استئناف جنايات المحلة بمحافظة الغربية، إحالة أوراق سفاح الغربية والمعروف إعلاميا بـ"سفاح زفتى" لفضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية، وتحديد جلسة دور شهر يوليو للحكم.



كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد أحال المتهم "عبد ربه مرسي" للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل كلا من: " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن، مستخدمًا عدد 2 سكين و2 ساطور.



تعود أحداث الواقعة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في شهر مارس من العام الجاري، إخطار من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغاً بالعثور علي ساق خاص بإحدى الفتيات ملقاة علي جانبي ترعة الخضراوية.



وبعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه.



واعترف المتهم أثناء التحقيق بقتله لـ4 فتيات آخريات، بنفس الكيفية، ولم يتم العثور إلا على جثة فتاة واحدة وهي من محافظة المنوفية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.







