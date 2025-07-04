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"كان بيجمع مانجو".. مصرع موظف سقط من أعلى شجرة في قنا

04:02 م الجمعة 04 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي موظف بالألومنيوم مصرعه، اليوم الجمعة؛ إثر سقوطه من أعلى شجرة خلال جمع المانجو داخل منزله في قرية الرئيسية، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع موظف بالألومنيوم إثر سقوطه من أعلى شجرة في قرية الرئيسية مركز نجع حمادي.

وتبين بالفحص مصرع م.ح، يبلغ من العمر 53 عامًا، موظف بالألومنيوم إثر سقوطه من أعلى شجرة مانجو خلال جمع الثمار داخل منزله في قرية الرئيسية مركز نجع حمادي.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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مديرية أمن قنا مصرع موظف مستشفى نجع حمادي العام شجرة مانجو قنا
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