الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على مواطن اعتدى على زوجته وطعنها بسلاح أبيض داخل مقر محكمة الدخيلة، ما أسفر عن إصاباتها، وذلك لخلافات بينهما بسبب قضايا أسرة .

والبداية عندما فوجئ ربة منزل بتعدي زوجها عليها أمام القاعات بساحة محكمة الدخيلة، أثناء نظر قضية رفعتها الزوجة ضده، وانتقل حرس المحكمة إلى موقع الحادث.

ألقي القبض على الزوج المتهم والأداة المستخدمة، فيما أصيب الزوجة بطعنة في الرقبة، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات ارتكاب المتهم الواقعة بسبب قيام الزوجة برفع قضية خلع من زوجها ورفضت التصالح، ما دفعه للانتقام، فيما تداول مواطنون مقطع فيديو للحظة الاعتداء على الزوجة داخل المحكمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.