قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا ستبقى خارج صراع الحرب مع إيران ما لم تستهدفها أي جهة بشكل مباشر.

وأضاف: "14 عامًا من الحرب كافية لسوريا، دفعنا خلالها ثمنًا باهظًا، ولسنا مستعدين لخوض تجربة جديدة، وكل من خاض غمار الحرب يدرك قيمة السلام".

وأوضح: تُعد سوريا، التي تحاول التعافي من حربها الأهلية الطويلة، واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تمكنت من البقاء على هامش الحرب.

وجاءت تصريحات أحمد الشرع خلال مشاركته في فعالية نظمها تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تطرق إلى موقف بلاده من الحرب الجارية مع إيران.