إزالة سوق الخميس من شوارع بلبيس.. والحي: سنخصص أماكن بديلة للباعة

الشرقية - ياسمين عزت:



أزال الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة بلبيس، برئاسة اللواء أحمد شاكر، السوق العشوائي المعروف بـ"سوق الخميس" من شارع جمال عبد الناصر وعدد من الشوارع الحيوية بالمدينة، في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بمواجهة ظاهرة الأسواق العشوائية وإعادة الانضباط للشارع.



جاءت الحملة بالتعاون والتنسيق الكامل مع شرطة المرافق وإدارة المرور، وذلك بعد تكرار شكاوى المواطنين من الزحام الشديد والتكدس المروري الذي كان يسببه السوق، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس والمنشآت الحيوية.



وشملت أعمال الإزالة رفع كافة الإشغالات وتشمل شارع جمال عبد الناصر وشارع أبو بكر الصديق وشارع بورسعيد أمام مدرسة أبو بكر الصديق وشارع سعد زغلول بمحيط مدرسة الشهيد حمزة سعدون.



وأكد اللواء أحمد شاكر، رئيس المركز، أن الحملة راعت البُعد الاجتماعي والإنساني للباعة الجائلين، حيث تم توفير مواقع بديلة مؤقتة لهم لمواصلة نشاطهم التجاري دون الإضرار بحركة المرور أو المظهر الحضاري للمدينة، تمهيدًا لإعادة تنظيم السوق بشكل رسمي وقانوني في المستقبل القريب.



وأضاف أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لإعادة هيكلة الأسواق العشوائية وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.



وتواصل رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملاتها اليومية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط العام، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، ومواكبة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.