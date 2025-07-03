قرار جديد من النيابة ضد متهمين بقتل سائق توك توك بمقابر أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قررت النيابة العامة في محافظة أسيوط، حبس متهمين اثنين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق توك توك داخل مقابر قرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم، والاستيلاء على متعلقاته ومركبته، كما أمرت النيابة بإجراء معاينة تصويرية لمسرح الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية، نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل المقابر، حيث تبين أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، وأن الجناة من أقارب المجني عليه.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية المطمر بالعثور على جثة شاب داخل المقابر. وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثة تعود لشاب يُدعى "محمود. ص. ع"، يبلغ من العمر 17 عامًا، ويعمل سائق توك توك، ويقيم بقرية جزيرة المطمر.

وأظهرت المعاينة الأولية وجود طعنات متفرقة بجسد المجني عليه، ما أكد وجود شبهة جنائية. وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يعمل في توصيل الركاب يوم الواقعة، قبل أن ينقطع الاتصال به، ما دفع أسرته إلى تحرير محضر بتغيبه.

وبتكثيف جهود البحث، توصلت فرق المباحث إلى أن عم المجني عليه "نشأت. ع" ونجل عمه "محمد. أ" هما من ارتكبا الجريمة، بدافع سرقة التوك توك وبيعه، نتيجة مرورهما بضائقة مالية، وضبط المتهمين، اللذين اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استدرجا المجني عليه ليلًا بحجة توصيلهما، وأثناء مرورهم بمنطقة المقابر، طلبا منه التوقف لزيارة قبر والدته، وأثناء قراءة الفاتحة، انهالا عليه حتى فارق الحياة، ثم استوليا على متعلقاته والتوك توك، ولاذا بالفرار.

وبعد تتبع تحركات المجني عليه وفحص سجل مكالماته، وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة، تم تحديد هوية الجناة وضبطهما، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.