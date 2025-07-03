محافظ المنوفية يسلم أسرة مالك ميكروباص حادث الإقليمي سيارة جديدة

المنوفية- أحمد الباهي:



التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام صباح اليوم، أسر شهداء حادث الطريق الإقليمي بكفر السنابسة، وذلك في إطار حرصه على تلبية مطالبهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، النائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ.



وسلم محافظ المنوفية سيارة ميكروباص جديدة موديل العام للأسرة كبديلة عن السيارة التي تعرضت للحادث دعماً لهم باعتبارها مصدر الدخل الوحيد للأسرة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بالمشاركة المجتمعية بين المحافظة ورجال الاعمال، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، فيما قدمت أسرة السائق خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لمد يد العون لهم والوفاء بوعده في كافة أوجه الدعم.



وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية إدارة المرور والمواقف باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء تراخيص السيارة.



جدير بالذكر أن محافظ المنوفية وخلال تقديم واجب العزاء بمنزل أسرة سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي بطملاي، وعدهم بتوفير سيارة بديلة عن سيارة الحادث للمساهمة في تخفيف العبء عنهم.