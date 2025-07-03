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مصرع شابة دهستها سيارة طائشة في العاشر من رمضان

12:32 م الخميس 03 يوليه 2025

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الشرقية – ياسمين عزت:

لقيت شابة مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس من قِبل سيارة مسرعة فرّ سائقها هاربًا، وذلك بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي بنطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان يُفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة سيدة بالطريق المشار إليه.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية تُدعى صباح فاروق أبو الليل، من مواليد عام 2004، وتبلغ من العمر 21 عامًا، وقد لقيت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بها، قبل أن يفر السائق من المكان.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات اللازمة، كما تم إبلاغ ذوي الضحية في محافظة المنوفية.

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