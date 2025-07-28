قنا – عبدالرحمن القرشي:

كشفت التحقيقات في واقعة العثور على جثمان الطفلة سارة، 12 عامًا، داخل دولاب أحد المنازل بعزبة القوصية في مركز فرشوط بمحافظة قنا، عن تفاصيل صادمة، بعد اعتراف المتهمة بجريمتها أمام جهات التحقيق.

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات أنها اعتدت على الطفلة ضربًا باستخدام عصا خشبية على رأسها وأنفها حتى سقطت جثة هامدة أمامها، بهدف سرقة قرطيها الذهبيين لسداد ديون متراكمة عليها من جمعيات وقروض.

وتابعت المتهمة: "كنت مديونة وعايزة أسدد.. والبنت كانت لابسة حلقين، خدتهم بعد ما وقعت على الأرض، ولفيت جثتها في ملاية وحطيتها في الدولاب لحد ما أفكر أتصرف إزاي بعد ما جوزي يخرج".

وكانت الطفلة سارة قد تغيّبت لساعات عن منزل أسرتها، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثمانها داخل دولاب في منزل إحدى قريبات والدها.

وتبين من التحريات أن الطفلة ذهبت لمنزل المتهمة للسؤال عن والدتها المريضة التي كانت قد توجهت لمنزلها لتعطيها "حقنة"، وحين خرجت الأم من الناحية الأخرى، استدرجت المتهمة الطفلة إلى الداخل، واعتدت عليها بهدف السرقة.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة بدقة.