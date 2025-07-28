ضبط مليون و500 ألف لتر وقود قبل تهريبها للسوق السوداء في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الإثنين، من خلال اللجنة المركزية للرقابة الميدانية بالتعاون مع مديرية التموين بأسوان، حملات على محطات الوقود لإحكام الرقابة على عمليات النقل والتداول وتوفير المواد البترولية للمواطن، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين من خلال تشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية.

وقال المهندس خالد أبو القاسم، وكيل وزارة التموين بأسوان: "إن جهود اللجنة أسفرت عن ضبط مليون و 500 ألف لتر شملت تحرير محضر لإحدى محطات الوقود تحت رقم 1875 جنح مركز إدفو للتلاعب فى المنتجات البترولية بكميات، وصلت لحوالى مليون و400 ألف لتر".

وتابع "أبو القاسم" أنه جرى تحرير محضر لمحطة وقود أخرى حمل رقم 1874 جنح إدفو وذلك لتجميع كميات من المواد البترولية وصلت إلى 100 ألف لتر منتج سولار مجهولة المصدر بغرض التلاعب والبيع بالسوق السوداء.

وأكد أنه جرى رصد أوكار تجميع وبيع المنتجات البترولية المتحصل عليها بطرق غير شرعية بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان، حيث تم ضبط كمية 1800 لتر سولار معبأ بغرض التهريب، وتم تحرير المحضر رقم 7245 جنح أسوان ثاني بها، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.