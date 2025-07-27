مصرع طفلة وإصابة 5 في انهيار جدار منزل شمالي قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام مصرعها، وأصيب 5 آخرين، بينهم شقيقاها، في انهيار جدار منزل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من غرفة العمليات بانهيار حائط منزل داخل القرية، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الطفلة "عبير. أ. ح"، 9 أعوام، حيث تم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

أسفر الحادث أيضًا عن إصابة شقيقَي الطفلة، وهما "رانيا. أ"، 5 أعوام، باشتباه كسر في الساق اليسرى، و"سامي. أ"، 11 عامًا، بالاشتباه في كسر بالساق اليسرى، إلى جانب إصابة "آمال. ج"، 47 عامًا، و"محروسة إمبابي عبد الرحيم"، 60 عامًا، بكدمات متفرقة.

كما أُصيب الطفل "عدي حزين مدني"، 3 سنوات، باشتباه كسر في الحوض، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ووجهت إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف ملابسات الحادث وظروفه.