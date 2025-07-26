7.1 مليون دولار لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة بحلول 2028

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، استمرار العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء سياحية ومستدامة، من خلال تنفيذ سياسات ومبادرات صديقة للبيئة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع "جرين شرم" الذي انطلق عام 2023، يستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية المستدامة، ويجري تنفيذه ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، على أن يتم الانتهاء منه في يونيو 2028، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 7.1 مليون دولار.

وأشار "فودة" إلى أن المشروع يرتكز على 6 محاور رئيسية تشمل: الطاقة، النقل، المياه، المخلفات، التنوع البيولوجي، والسياحة المستدامة.

وأضاف أنه جرى بالفعل تركيب أنظمة للطاقة الشمسية بقدرة 3.8 ميجاوات، بتكلفة 2.2 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء 11 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 3.6 ميجاوات، وتركيب 891 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية.

كما يشمل المشروع تطوير قرية الغرقانة باستخدام تقنيات البناء المستدام، عبر إنشاء 51 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وزراعة 165 نخلة داخل القرية للمحافظة على الطابع البيئي.

ولفت المحافظ إلى أنه تم استحداث نظام جديد لتنقية المياه وتعبئتها في زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام داخل الفنادق، ما يسهم في تقليل استهلاك نحو 20 مليون زجاجة مياه بلاستيكية سنويًا، إلى جانب توفير 5 أتوبيسات كهربائية جديدة من الإنتاج المحلي.