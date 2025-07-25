الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

سجلت شواطئ الإسكندرية، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، اليوم الجمعة، نسب إشغالات قاربت 100%، مدعومة بتوافد رحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف محافظات الجمهورية.

ورصد مصراوي في بث مباشر توافد مئات الأسر على شواطئ عروس الإسكندرية في عطلة نهاية الأسبوع تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة لتسجل العظمى 34 درجة مئوية.

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، سجلت شواطئ البيطاش المميز، عروس البحر، محمود سعيد، بحري المميز 100%، أما شاطئ جليم العام 85% وطاحونة المندرة 90%.

وسجلت شواطئ القطاع الغربي نسب إشغال تتراوح بين 85% إلى ؜ 90%، وبلغت نسبة الإشغال بشواطئ قطاع البيطاش 90%.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الخضراء على أبراج المراقبة بشواطئ القطاع الشرقي التي بها حواجز أمواج والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول، حيث شهدت الشواطئ استقرارًا وهدوءًا نسبيًا في أمواج البحر المتوسط.

بينما رفعت شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي الرايات الصفراء، والتي تعني أن نزول البحر متاح مع اتخاذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.

رابط فيديو البث المباشر علي مصراوي..