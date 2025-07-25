محافظ أسوان يشارك في وضع موازنة السياحة للعام الجديد: "التطوير هدفنا"

أسوان - إيهاب عمران:

شارك اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي ترأسه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة عدد من المختصين والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة الموازنة المجمعة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف النهوض بكافة القطاعات المرتبطة بمجال السياحة والفندقة خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد محافظ أسوان، خلال كلمته بالجهود المكثفة التي تبذلها الشركة القابضة للسياحة والفنادق في سبيل الاستغلال الأمثل للمنشآت السياحية، مؤكدًا أن تلك الجهود تتكامل مع مشروعات التنمية العمرانية في المناطق السياحية، في إطار رؤية ممنهجة لتطوير صناعة السياحة وتعظيم العوائد من الأصول الفندقية والسياحية.

وأكد اللواء إسماعيل كمال على الدور الريادي للشركة في تقديم منتج سياحي متميز، وخدمات ذات جودة عالية تليق بمكانة مصر، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطاع السياحي، وتعزز من قدرة المنشآت المصرية على جذب الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم.