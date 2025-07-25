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"ملفوفة ومرمية".. العثور على رضيعة حديثة الولادة أسفل مسجد في قنا

12:13 م الجمعة 25 يوليو 2025

طفل رضيع

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، صباح اليوم الجمعة، على رضيعة حديثة الولادة عمرها يومين تقريبًا، ملفوفة بقطعة قماش، وملقاة أسفل مسجد عبد الرحيم القنائي في دائرة بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على رضيعة حديثة الولادة أسفل كوبري مسجد عبدالرحيم القنائي.

وتبين بعد الفحص أن الرضيعة حديثة الولادة عمرها يومين تقريبًا حالتها الصحية غير مستقرة، ملفوفة في قطعة قماش، وملقاة أسفل كوبري مسجد عبدالرحيم القنائي.

وجرى إيداع الرضيعة داخل مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا رضيعة حديثة الولادة
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