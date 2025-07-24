الإسكندرية تستقبل 25 ألف زائر في احتفالها بعيدها القومي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبلت المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية، اليوم الخميس، أكثر من 25 ألف زائر من المصريين والأجانب المقيمين، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بفتحها مجانًا أمام الجمهور.

وشهدت قلعة قايتباي أعلى نسبة زيارة بـنحو 16,110 زائر، تلتها منطقة المتحف اليوناني الروماني بأكثر من 4,200 زائر، بينما اجتذب متحف المجوهرات الملكية أكثر من 2,000 زائر، واستقبلت منطقة كوم الشقافة حوالي 3,000 زائر، في يوم اتسم بالحضور الكثيف والتنظيم المحكم.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مظاهر الاحتفاء بتراث المدينة بدت جلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انتظرت أعداد كبيرة من الزوار أمام المواقع استعدادًا للزيارة، بما يعكس ارتفاع مستوى الوعي الثقافي لدى المواطنين واهتمامهم بالاقتراب من تاريخهم العريق.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛ أن منظومة تنظيم الدخول سارت بشكل منتظم على مدار اليوم، عبر تقسيم الزوار إلى مجموعات متتالية بما يضمن سهولة الحركة داخل المواقع، لافتًا إلى استمرار دور أمناء المتاحف ومفتشي الآثار في متابعة حركة الزيارة، وتقديم الدعم والتوجيه اللازم للزوار، ما ساهم في توفير تجربة ثقافية سلسة وآمنة.

وتأتي هذه المبادرة المجانية في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل المجتمعي مع التراث الوطني، وتوسيع قاعدة التفاعل الجماهيري مع المتاحف والمواقع الأثرية باعتبارها روافد معرفية لا غنى عنها في تكوين الهوية المصرية.

ويوافق العيد القومي لمحافظة الإسكندرية يوم 26 يوليو من كل عام، تخليدًا لذكرى مغادرة الملك فاروق البلاد على متن السفينة "المحروسة" من ميناء رأس التين عام 1952، عقب إعلان تنازله عن العرش لصالح نجله الأمير أحمد فؤاد الثاني.