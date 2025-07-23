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تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

11:45 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

ميناء سفاجا

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السويس- حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة هيئة موانئ البحر الأحمر، حققت تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 797 شاحنة و194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 399 شاحنة و163 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 398 شاحنة و31 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينة Belagos Express، بينما تغادر السفينتين Alcudia Express و الحرية 2، واستقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express , وغادرت السفينة Belagos Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و251 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة واور، كما سجلت موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 2247 راكبا على الخط الملاحي " نويبع العقبة"، وخط سفاجا- ضبا.

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موانئ البحر الأحمر بضائع السويس
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