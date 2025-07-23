مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح بالغة، وتسبب الاصطدام في احتراق إحدى السيارتين بشكل كامل، مما زاد من فداحة الحادث.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع، وتبيّن أن الحادث أودى بحياة 4 أشخاص، فيما أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، ورجّحت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي وراء وقوع هذا الاصطدام المأساوي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث.