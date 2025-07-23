إعلان

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم على صحراوي المنيا

11:00 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

أسعاف-أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح بالغة، وتسبب الاصطدام في احتراق إحدى السيارتين بشكل كامل، مما زاد من فداحة الحادث.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع، وتبيّن أن الحادث أودى بحياة 4 أشخاص، فيما أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، ورجّحت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي وراء وقوع هذا الاصطدام المأساوي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا الطريق الصحراوي مستشفى صدر المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)