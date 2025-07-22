6 مصابين في حادث تصادم على طريق أسيوط الزراعي

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة أجرة "تاكسي" وتروسيكل، وقع بالطريق الفرعي الرابط بين منطقة المعلمين وقرية شطب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط/شطب، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أسيوط برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن تصادم بين سيارة تاكسي وتروسيكل، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابات متنوعة.

والمصابون هم: "كمال. ع. ع"، 65 عامًا، و"عواطف. ص. أ"، 50 عامًا، و"أحمد. ع. هـ"، 34 عامًا، و"كريم. ص. أ"، 41 عامًا، و"دنيا. ك. ع"، 25 عامًا، و"شهد. ش. س"، 17 عامًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.