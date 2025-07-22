ننشر الصور الأولى لوصول قطار الأخوة السودانيين محطته الأخيرة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى للحظة وصول قطار الأخوة السودانيين إلى محطة السد العالي شرق بأسوان، لتيسير عودة الأخوة السودانيين إلى السودان.

ووصل القطار رقم 1940 الذي خصصته الهيئة العامة لسكك حديد مصر، إلى محطة السد العالي شرق أسوان، إذ كان فى استقبال ركاب القطار المهندس صلاح أبو المعاطي رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، يرافقه المهندس عماد ميخائيل مدير عام الصيانة بالمنطقة الجنوبية.

قال المهندس صلاح أبو المعاطي، إن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلف بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن تشغيل قطار مخصوص لتسهيل نقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان.

وتقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 "ثالثة مكيفة" من القاهرة إلى أسوان الإثنين الموافق 21-7-2025 فقط، إذ قام من محطة القاهرة الساعة 11:00 ووصل أسوان الساعة 23:00 طبقا للجدول المرفق.

ومن المقرر أن يعود بقطار رقم 1945 "ثالثة مكيفة" من أسوان إلى القاهرة لجمهور الركاب الثلاثاء الموافق 22-7-2025 فقط، إذ يقوم من أسوان الساعة 07:50 ليصل القاهرة الساعة 21:50 طبقا للجدول المرفق.

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

اقرأ أيضًا:

وصول قطار الأخوة السودانيين إلى محطة أسوان (صور)