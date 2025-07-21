حشود في منيا القمح.. "مستقبل وطن" يعلن دعمه لمرشحي الشيوخ 2025

الشرقية - ياسمين عزت:

أنهت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الشرقية، كافة الاستعدادات لتنظيم مؤتمر جماهيري حاشد، مساء اليوم الإثنين، يقام بأرض مصلى العيد بمدينة منيا القمح، وذلك في إطار دعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويُعد المؤتمر هو الحدث السياسي الأكبر على مستوى الجمهورية هذا العام، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، فضلا عن وجود قيادات الأمانة المركزية، وكوادر الحزب، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، وممثلين عن النقابات المهنية، بالإضافة إلى وفود شبابية من مختلف مراكز المحافظة.

ويهدف المؤتمر إلى إعلان الدعم الكامل لمرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية، التي تم التوافق عليها بين 13 حزبًا سياسيًا، إلى جانب مرشحي النظام الفردي، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

ودعا الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالشرقية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكداً على أن خوض الانتخابات من قبل المواطنين والنزول إلى صناديق الاقتراع يمثل رسالة قوية للعالم تعكس وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ.