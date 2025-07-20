القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أعلنت لجنة متخصصة من هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، صباح اليوم، عن استكمال جميع الأعمال الفنية والتأمينية الخاصة بكوبري مشاة طوخ بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، وذلك تمهيدًا لإعادة فتحه أمام المواطنين من الاتجاهين لعبور الطريق الزراعي بأمان.

وشملت الأعمال الفنية مراجعة لحامات وتثبيت الهيكل المعدني للكوبري لضمان سلامته الإنشائية، بما يحفظ أمن وسلامة العابرين، ويمنعهم من التعرض لخطر عبور الطريق السريع أمام المركبات.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه يجري حاليًا التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لدراسة إنشاء بوابات تنظيمية قبل كباري المشاة على الطريق الزراعي (بنها–القاهرة)، بمسافات محددة وفقًا لتوصيات خبراء الطرق، بهدف منع مرور المركبات ذات الأحمال المرتفعة أو المعدات الثقيلة التي قد تصطدم بجسم الكوبري أو سقفه.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة النقل تواصل جهودها في تطوير شبكة الطرق بمحافظة القليوبية، عبر مشروعات رصف وتوسعة الطرق، وإنشاء الكباري والمحاور المرورية، بما يساهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين، مع الحفاظ على السلامة العامة والبنية التحتية للمنشآت الحيوية.