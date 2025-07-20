البحيرة - أحمد نصرة:

لم يكن في حسبان "أحمد" وهو يغادر مسقط رأسه ببرج البرلس أن يكتب له القدر صفحة سوداء من الألم في أرض بحث فيها عن الرزق، جاء إلى وادي النطرون بأمل كبير، حاملاً أسرته الصغيرة وأحلامه البسيطة، لكنه لم يعلم أن حرارة يوم واحد ستطفئ ثلاث شموع من قلبه، دفعة واحدة، ودون سابق إنذار.

في ظهيرة يوم قائظ، تحوّلت ضحكات ثلاث شقيقات صغيرات إلى صمت أبدي داخل حوض مياه ضيق بالمزرعة، لم تكن الطفلات تبحثن عن شيء أكثر من لحظات مرح وانتعاش من حرارة الجو، لكن المياه التي لجأن إليها لتبريد أجسادهن الصغيرة، كانت كمينًا لم يتوقعنه، وابتلعتهن دون رحمة.

مأساة مفجعة

شهد مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، مأساة إنسانية مفجعة، بعدما لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن غرقًا داخل حوض مياه بمزرعة في قرية الحمراء، أثناء محاولتهن الاستحمام هربًا من حرارة الجو الشديدة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، بوصول جثث ثلاث طفلات إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، إدعاء غرق.

وتبين أن الضحايا هن: سندس أحمد عبد المقصود عبد الشافي علاء الدين، 11 سنة، طالبة، وشقيقتاها ساندى، 7 سنوات، تلميذة، ونورسين، 3 سنوات، جميعهن من مقيمات برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

هروب من الحر.. إلى الموت

بحسب أقوال الأب أحمد عبد المقصود عبد الشافي، 36 عامًا، عامل، فإنه جاء من كفر الشيخ واستأجر مزرعة في قرية الحمراء، للإقامة والعمل بها مع أسرته الصغيرة. وفي يوم شديد الحرارة، نزلت بناته الثلاث للاستحمام داخل حوض مياه موجود بالمزرعة، تبلغ مساحته 2×3 متر وعمقه نحو مترين، في محاولة للترفيه عن أنفسهن والهرب من الطقس الخانق.

وأضاف أن الطفلات لم يكنّ يجدن السباحة، وسرعان ما ابتلعهن الماء، ورغم محاولاته ومعه اثنين من عمال المزرعة لإنقاذهن، إلا أنهن فارقن الحياة قبل الوصول للمستشفى.

وأكد الأب والأم –البالغ عمرها 29 عامًا– أن الحادث قضاء وقدر، ولا توجد أي شبهة جنائية أو اتهام لأحد.

بين الرزق والفقد آلام لن تندمل

لم يتخيل الأب أن المزرعة التي ظنها بداية جديدة لحياة أسرته، ستكون أيضًا مسرحًا لفقدانه الأليم، وصدمة ستترك آثارها عليه طوال حياته.

ثلاث أرواح بريئة، غادرن دون وداع، في صمت يشبه أعماق الحوض الذي أغرقهن، ودّعن الحياة في لمح البصر، وتركن خلفهن ألمًا لن يندمل.

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