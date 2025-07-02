"وقعوا في الترعة".. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من انتشال جثمان شخصين، فيما أصيب 4 جراء انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بمياه ترعة السلام بالمنطقة الحدودية بين محافظة الدقهلية ومحافظ دمياط ، وتواصل قوات الإنقاذ أعمال التمشيط للبحث عن ضحايا آخرين.

وتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مديرية أمن دمياط بشأن انقلاب سيارة محملة بالعمال بترعة السلام نطاق أولاد حمام.

هرعت سيارات الإسعاف من ناحية محافظة الدقهلية ودمياط وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال.

ونقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين جراء الحادث وهم:" عادل الامام محمد 19عاما، مصاب جرح قطعي بالرأس 10سم، وضياء محمود الشربيني 21 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وفارس محمد مجاهد 21 عاما، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشوقي محمد الشربيني 21 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالراس 5سم

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العام.

فيما نجحت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من استخراج جثمان شخصان من مياه الترعه ونقلهم عن طريق الأهالي .

وتواصل قوات الإنقاذ النهري اعمال تمشيط المنطقة للبحث عن ضحايا آخرين جراء الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.