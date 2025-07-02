محافظ القليوبية ومساعد وزير الصحة يتفقدان مستشفى شبين القناطر - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وشملت الزيارة تفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية في قطاع الصحة بمدينة شبين القناطر.

جاء ذلك بحضور كلاً من: الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة.

هدفت الزيارة إلى الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع بما في ذلك تذليل كافة المعوقات لضمان دخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على أهالي مركز شبين القناطر وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة لهم.

واستمع المحافظ ومساعد الوزير لشرح تفصيلي عن الأعمال الإنشائية من المهندس علي الصياد مدير المشروع أوضح فيها أن المشروع يشمل 380 سريرًا موزعة على 48 سريرًا للغسيل الكلوي، 6 غرف عزل، 27 سرير عناية مركزة، 8 أسرة عناية أطفال، 6 غرف عمليات، 21 حضانة، 23 عيادة، 35 غرفة كشف، 15 غرفة للعلاج الطبيعي، و173 سرير إقامة، وتقع المستشفى على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإنشائية للمشروع إلى 3.2 مليار جنيه. ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير بينما تتولى شركة الشروق للمقاولات أعمال التنفيذ.

وأكد المحافظ خلال تفقده أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياة كريمة"، مُشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام.

وأوضح المحافظ أن المستشفى مكون من 4 مبانٍ مختلفة المبنى الرئيسي للمستشفى بالإضافة إلى مبنى لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبنى للغازات الطبية، وقد وصلت إجمالي نسبة التنفيذ الكلية للمشروع إلى 70%.

وأضاف محافظ القليوبية أنه جرى الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، بالإضافة إلى التشطيبات الداخلية وأعمال دهانات الواجهه، مُشدداً على أنه تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية، وتشهد المستشفى تطورًا ملحوظًا في الإنشاءات، وفيما يخص مبنى تجميع البلازما أوضح المحافظ أن أعمال التشطيبات النهائية والدهانات تجري في الطابق الأول والثاني بالإضافة إلى أعمال البلاط والسيراميك، ووصل تنفيذ المبنى بالكامل إلى 90%.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء مبنى مدرسة التمريض، وجاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية في جميع الطوابق، وتم الإنتهاء أيضًا من إنشاء المباني الإدارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسة والأمن والأسوار.