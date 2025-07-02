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انقلاب سيارة نقل موتى بداخلها جثمان على الصحراوي الغربي بقنا

02:56 م الأربعاء 02 يوليه 2025

إسعاف أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي :


أصيب سائق، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة نقل موتى كانت تحمل جثمان متوفي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية البطحة التابعة لمحافظة قنا.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة نقل موتى، على الطريق الصحراوي الغربي في قنا، كانت تحمل جثمان متوفي، وتم الدفع بسيارتي إسعاف من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد.


وتبين إصابة محمود.م.ع، 52 عاما، سائق، ونقل أهل المتوفي الجثمان من مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


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